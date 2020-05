Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane

Pięć osób, które zachorowały na COVID-19 zmarło. To 68-letni mężczyzna ze Zgierza, 90-letnia kobieta z Ozimka, 87-letnia kobieta ze Starachowic, 86-letni mężczyzna z Tych, 58-letnia kobieta z Kobiernic. Jak informuje resort "wszystkie osoby miały choroby współistniejące".

Koronawirus w Polsce. Bilans zakażonych wciąż rośnie

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowano 4 marca . Był to mężczyzna z woj. lubuskiego, który wrócił z Niemiec. 20 marca mężczyzna opuścił szpital - po trzech testach, które potwierdziły, że jest już zdrowy.

Resort zdrowia zdecydował wówczas o wprowadzeniu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a także przekształceniu pierwszych 19 szpitali w całej Polsce w tzw. szpitale jednoimienne, przeznaczone do leczenia osób zakażonych koronawirusem.

12 maja odnotowano w Polsce 556 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to największy dobowy przyrost zakażonych od początku epidemii w naszym kraju (poprzedni padł 19 kwietnia odnotowano wówczas 545 nowych przypadków).

Koronawirus na świecie. Najwięcej zakażonych w USA

Także w Europie epidemia dała się dotkliwie we znaki. Ponad 247 tys. zakażonych jest w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii zakaziło się ponad 231 tys. osób, we Włoszech - ponad 225 tys., we Francji - ponad 180 tys., w Niemczech - ponad 176 tys.