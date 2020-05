Koronawirus w Polsce i na świecie. Donald Trump grozi WHO [relacja - 19 maja]

Bilans ofiar koronawirusa na całym świecie rośnie. W Stanach Zjednoczonych zmarło już ponad 90 tys. osób. Tymczasem Donald Trump wysłał list do szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Odgraża się w nim, że jeśli organizacja nie zmieni swojego postępowania w ciągu 30 dni, to USA na stałe wstrzymają jej finansowanie. Zapraszamy na naszą relację na żywo!

Koronawirus w Polsce i na świecie. Donald Trump grozi WHO (PAP)