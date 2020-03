Koronawirus w Polsce. Kwarantanna w Policach. Łukasz Szumowski: wszystkie testy na koronawirusa są ujemne

Nowe informacje ws. kwarantanny w Policach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał wynik testów na koronawirusa.

- To dwie 16-latki, które już wieczorem miały wysoką gorączkę. Przebywają na oddziale zakaźnym dziecięcym i czują się lepiej. Podczas ferii dziewczyny były we Włoszech - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie .

To oznacza, że kwarantanna potrwa do niedzieli. Potwierdza to Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Policach. - Mimo negatywnych wyników ws. koronanwirusa zgodnie z wytycznymi GIS musimy zachować 14 dni od powrotu od strefy zagrożenia. Z racji tego, że jedna z dziewczynek wróciła 23 lutego w celach bezpieczeństwa dotrzymujemy kwarantannę do niedzieli - podała Karina Tatarata z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.