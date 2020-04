Koronawirus w Polsce. Ksiądz Jacek Prusak mówi o "głupocie" usprawiedliwianej wiarą

Koronawirus w Polsce. Mimo że wszyscy apelują o pozostanie w domu, są tacy, którzy się do tego nie stosują. - Niepotrzebne wychodzenie z domu to grzech. Tego nie można usprawiedliwiać religijnie jako przejaw odwagi i wiary - podkreślił jezuita ksiądz Jacek Prusak.

- Niepotrzebne wychodzenie z domu to grzech przeciwko piątemu przykazaniu. W ten sposób narażamy siebie i innych. Tego nie można lekceważyć ani usprawiedliwiać religijnie jako przejaw odwagi i wiary. To raczej przejaw głupoty i złej woli - podkreślił. Z drugiej strony, jak dodał, "im dłużej wytrwamy w postanowieniu, które nam odbiera coś dobrego, normalne świętowanie, to jest to cnota".

Wielkanoc w czasach koronawirusa

Ks. Prusak odniósł się też do zalecenia, by w związku z epidemią koronawirusa nie jeździć do rodziny na święta. Przyznał, że brakuje mu kontaktu z przyjaciółmi, rodziną oraz parafianami, ale "najważniejszy jest sam sens przeżywania świąt". - Z tych ograniczeń staram się wyciągnąć nowy sens - zaznaczył.

- Musimy odnaleźć w tym świętowaniu inne akcenty, które być może były do tej pory marginalne. Trzeba to wykorzystać, żeby to nie były tylko dni wolne spędzone w kwarantannie. Takich świąt dotąd nie było i oby nie było takich kolejnych - podkreślił jezuita.

Przypomnijmy, że biskupi ogłosili dyspensę od udziału w mszach świętych. W kościele może znajdować się maksymalnie pięciu wiernych - mimo wcześniejszych zapowiedzi, że na czas świąt w mszach świętych będzie mogło uczestniczyć 50 osób.

Źródło: Polsat News

