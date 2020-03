Koronawirus w Polsce. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło zaapelowała do prawników

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że w Polsce odnotowano już 44 przypadki zarażenia koronawirusem. W sprawie epidemii wypowiedziała się szefowa kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy. – Nie możemy ulegać panice. Bądźmy solidarni – napisała w mediach społecznościowych Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

– Nasza Kancelaria i Fundacja uruchamia do odwołania telefoniczne, bezpłatne porady we wszelkich sprawach prawnych związanych z konsekwencjami epidemii koronawirusa – napisała Turczynowicz-Kieryłło apelując również do środowiska prawniczego. – Apeluję do koleżanek i kolegów prawników o podobne działania. Nie możemy ulegać panice. Bądźmy solidarni – dodała.