Koronawirus w Polsce. Jerzy Owsiak: wciąż czekamy na pierwszy transport z Chin

Fundacja WOŚP zakupiła maseczki, przyłbice i inny sprzęt ochronny, a teraz w magazynie orgranizacji trwa pakowanie przesyłek. - Mamy kilkadziesiąt pudeł ze sprzętem ochronnym, które wyślemy do oddziałów ginekologicznych - powiedział Jerzy Owsiak w rozmowie z TVN24.

Pokazywał również przyłbice plastikowe, które dzięki dodatkowym elementom wytwarzanym na drukarkach 3D, są przerabiane i niebawem trafią do załóg pogotowia. -

Mamy też 900 tys. maseczek i czekamy na 300 tys. kolejnych, które dotrą do nas niebawem - powiedział szef Fundacji WOŚP.

Na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował we wtorek rano Antonov An-225 Mriya, największy transportowy samolot świata, który przywiózł z Chin do Polski ładunek ze środkami do walki z koronawirusem. Na pokładzie znalazło się m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych.