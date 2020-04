Koronawirus w Polsce. Jerzy Owsiak o sprzęcie dla szpitali: wnioski muszą wyciągnąć także rządzący

Szef WOŚP wyliczył, że do tej pory organizacja na zakupy sprzętu wydała ponad 30 mln zł. - Pierwsze cztery łóżka już trafiły z naszego magazynu do potrzebujących. Kupiliśmy ponad 60 respiratorów - stwierdził Owsiak i zapowiadał, że przed i po świętach spodziewane są następne dostawy sprzętu, w tym z Francji.

Pytany o ogniska zakażeń w domach pomocy społecznej, Owsiak wyjaśnił, że WOŚP wysyłała maseczki do DPS. - Do tych, co mają największe kłopoty. (...) Będziemy mieli 250 tys. maseczek po świętach i też trafią do DPS - mówił.