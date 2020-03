Koronawirus w Niemczech. Zgromadzenia powyżej dwóch osób zakazane. Ogromne kary

Koronawirus w Niemczech. Rząd federalny i kraje związkowe RFN porozumiały się co do dalszego przeciwdziałania pandemii. Wprowadzają drastyczne przepisy. Za ich złamanie grozi kara do 25 tys. euro.

Koronawirus w Niemczech. Drastyczne przepisy (East News)