Koronawirus. Poważne zmiany na granicy. Niepokojące doniesienia

Jest to wynik ugody między władzami w Niemczech a Polakami, którzy złożyli skargę na obecne przepisy. Złożyli oni skargę do sądu administracyjnego w Greiswaldzie, podkreślając, że obecne zasady są łamaniem unijnych zasad o swobodnym przepływie ludzi i towarów. Poza tym zwrócili uwagę, że za każdym razem muszą płacić od 35 do 100 euro za wykonanie testu na COVID, a w regionie jest niewiele miejsc, gdzie mogą go wykonać.