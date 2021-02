Koronawirus namieszał. Niemcy przedłużą surowe kontrole

Niemcy są zmuszeni do przedłużenia zaostrzonych kontroli granicznych z państw, gdzie stwierdzone są ogniska mutacji koronawirusa - tak wynika z raportu, do którego dotarły gazety grupy Funke.

Koronawirus zmusza Niemcy do dalszych kontroli granicznych

Projekt Ministerstwa Zdrowia Niemiec zakłada, że obecne restrykcje mają zostać przedłużone o dwa tygodnie, czyli będą obowiązywać do 17 marca. Tę informację podały w sobotę 27 lutego gazety grupy Funke. "Przy znacznie mniejszym rozprzestrzenianiu się mutacji wirusa, w miarę możliwości należy zapobiegać kolejnym infekcjom" - ma być zapisane w dokumencie.

Zasady wjazdu na teren Niemiec obejmują zasadniczo zakaz przemieszczania się. Jeżeli dany kraj zostanie zakwalifikowany jako obszar mutacji koronawirusa, cudzoziemcy bez miejsca zamieszkania w Niemczech - co do zasady - nie będą mogli wjechać do RFN.