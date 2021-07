Koronawirus. Pierwszy przypadek jednoczesnego zakażenia wariantem Alfa i Beta

Chociaż stanowi na razie mniejszą liczbę nowych przypadków wykrytych w Europie, ilość infekcji wywołanych przez wariant Delta rośnie znacząco w co najmniej kilku krajach. We Francji odpowiada za co najmniej 40 proc. nowych zakażeń, we Włoszech za ponad 20 proc. Według danych portugalskiego ministerstwa zdrowia w Lizbonie 70 proc. sekwencjonowanych przypadków przypada na Deltę. W Moskwie to 90 proc., a w całej Rosji 66 proc.