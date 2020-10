Koronawirus na świecie. Będzie godzina policyjna we Włoszech?

Koronawirus. "Lombardia wywiesza białą flagę"

Nowe zasady nie wszystkim przypadły do gustu. Dziennik "La Repubblica" napisał, że taki krok to "wywieszenie białej flagi". Dziennikarze argumentują, że Lombardia to motor napędowy włoskiej gospodarki. Jeśli więc on decyduje się na zwolnienie, zwolnią także inni i łatwiej przyjdzie im podjąć decyzję o wprowadzeniu takich restrykcji. Co więcej dziennik zwraca uwagę na aspekt psychologiczny decyzji. Według autora tekstu cofa on rzeczywistość do "mrocznych czasów" wiosennego lockdown'u.