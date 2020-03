Koronawirus. We Włoszech dramat seniorów, w Holandii większość ciężko chorych to młodzi

Koronawirus we Włoszech zbiera śmiertelne żniwo. Zanim władze zareagowały, zamykając obszary z ogniskami choroby i ogłaszając kwarantannę, oddziały zakaźne w północnych Włoszech były już przepełnione. Większość z zarażonych koronawirusem to seniorzy z osłabioną odpornością, którzy teraz umierają w samotności.

"Nikt z najbliższych nie może przy nich czuwać do ostatniej chwili. Najbardziej dramatyczna sytuacja to ta, gdy widzi się, jak pacjenci umierają zupełnie sami i błagają o to, by móc pożegnać się z dziećmi i wnukami" - podkreśliła w jednym z wywiadów doktor Francesca Cortellaro ze szpitala Św. Karola Boromeusza w Mediolanie, cytowana przez PAP. Wraz z kolegami apeluje ona, by umierającym seniorom zapewnić tablety lub inne urządzenia umożliwiające kontakt z bliskimi.