Koronawirus. 200 tys. zachorowań na całym świecie

Nowym regionem, w którym koronawirus bardzo szybko się rozprzestrzenia, jest Europa. We Włoszech zakażonych zostało ponad 31,5 tys. osób . Każdego dnia liczba ta rośnie o ponad tysiąc. Duża liczba zachorowań przyczyniła się również do wielu zgonów. Z powodu COVID-19 we Włoszech zmarło 2,5 tys. osób.

Koronawirus na świecie – zarażeni w 155 krajach

W Europie oprócz Włoch liczba zachorowań dynamicznie rośnie również w Hiszpanii, gdzie do 18 marca odnotowano ponad 11 tys. zachorowań i 533 zgony. Trudna sytuacja panuje również w Niemczech (prawie 10 tys. zarażonych) i we Francji (ponad 7,5 tys. zarażonych).

Stały wzrost liczby zarażonych skłonił UE do stanowczych działań. - By ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, uzgodniliśmy wzmocnienie naszych zewnętrznych granic poprzez wprowadzenie tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu do Unii Europejskiej przez 30 dni – poinformował we wtorek szef Rady Europejskiej Charles Michel.