Koronawirus na świecie. Unia Europejska zamyka granice na 30 dni

- By ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa , uzgodniliśmy wzmocnienie naszych zewnętrznych granic poprzez wprowadzenie tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu do Unii Europejskiej przez 30 dni - poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Koronawirus w UE. Szefowa KE: wrogiem jest wirus

- Kraje członkowskie zdecydowanie to poparły. Teraz do nich należy implementacja. Powiedziały, że natychmiastowo to wprowadzą. To dobrze, że mamy jednomyślne i wspólne podejście - stwierdziła szefowa KE. - Wrogiem jest wirus i teraz musimy zrobić wszystko, żeby chronić naszych obywateli i nasze gospodarki - powiedział von der Layen.