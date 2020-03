Koronawirus. Włochy – najnowsze informacje. 2,5 tys. zgonów, przepełnione OIOM-y

Koronawirus we Włoszech rozprzestrzenia się bardzo szybko. Liczba potwierdzonych przypadków zarażenia wynosi już 31,5 tys. Podczas panującej pandemii z powodu COVID-19 zmarły tam 2503 osoby. Lekarzom udało się wyleczyć 2941 osób.

Koronawirus – Włochy z nowym dekretem

W nocy z 17 na 18 marca prezydent Włoch Sergio Mattarella podpisał dekret "Cura Italia", który niezwłocznie opublikowano we włoskim Dzienniku Urzędowym, dzięki czemu mógł on od razu wejść w życie.

Koronawirus – Włochy z nadzwyczajnymi środkami

We Włoszech na ulice miasta mogą wychodzić jedynie osoby, które mają ku temu powód. Podczas kontroli należy okazać odpowiednie zaświadczenie.

Lombardia zdecydowała się na monitorowanie liczby osób wychodzących z domu poprzez śledzenie ich telefonów. Z najnowszych danych wynika, że 40 proc. mieszkańców Lombardii nie zostaje w domu, mimo iż nie powinni wychodzić. Gubernator Lombardii Attillio Gontana poinformował, że zachowanie obywateli - Zmieniło się, ale jeszcze nie w wystarczającym stopniu. Niepokoi mnie to, że przez jeden, dwa dni zasady są ściśle przestrzegane, a potem wszystko staje się nieco luźniejsze. Nie można porzucić uwagi ani wrócić do normalnego życia, musimy być coraz bardziej rygorystyczni. Należy wprowadzić w życie stanowczość, nie trzeba być mądrym, idąc na spacer bez powodu. Dotyczy to całej Lombardii, a jeszcze bardziej Mediolanu.