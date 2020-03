Koronawirus w USA. Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju

Zarówno Republikanie jak i Demokraci apelowali o podjęcie takich środków. - Pokonamy to zagrożenie. Żaden kraj nie jest na to lepiej przygotowany niż Stany Zjednoczone - oświadczył prezydent Donald Trump.

Trump poprosił również szpitale o wdrożenie planów awaryjnych. Co więcej poszczególne stany mają natychmiast utworzyć centra awaryjne.

Podczas konferencji ogłoszono, że w USA będzie dostępnych pół miliona testów na Covid-19 w ciągu tygodnia. Trump dodał, że są one dedykowane wyłącznie osobom, które wykazują symptomy choroby. - Nie chcemy, by każdy przechodził test, to całkowicie niepotrzebne - stwierdził prezydent/