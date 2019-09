Kontrowersyjny dziennikarz wrócił do TVP. Łukasz Sitek pracuje w redakcji publicystyki TAI

Po awanturze zrobionej w pociągu Łukasz Sitek zniknął z anteny TVP. Teraz okazuje się, że odszedł z gdańskiej redakcji i pracuje w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w Warszawie.

Sitek był ostro krytykowany m.in. za materiały dotyczące prezydenta Pawła Adamowicza. Zarzuca się mu, że przedstawiał go wyłącznie w negatywnym świetle. Znana jest sytuacja, kiedy Sitek gonił Adamowicza, by spytać, czy spodziewa się on zarzutów w związku z przyjęciem łapówek od deweloperów.