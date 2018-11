Kontrowersyjna wypowiedź szefa podlaskiej policji. Komendant Główny reaguje

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk zlecił wszczęcie postępowania wyjaśniającego ws. Daniela Kołnierowicza. Szef podlaskiej policji zachęcał w wywiadzie radiowym do pisania anonimów na posłankę PO.

Funkcjonariusze z Podlasia poskarżyli się w liście do Bożeny Kamińskiej z PO na traktowanie przez przełożonych, namaszczonych rzekomo przez wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. Do sprawy na antenie suwalskiego "Radia 5" odniósł się Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku. Zaproponował konkurs na "najlepszy anonim o posłance Kamińskiej". W czwartek poseł Paweł Olszewski z PO zwrócił cię z interwencją do Komendanta Głównego Policji.