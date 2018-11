Szef podlaskiej policji chce odegrać się na posłance PO. Nawołuje do pisania anonimów

Nadinspektor Daniel Kołnierowicz w radiowym wywiadzie skomentował skargi policjantów ujawnione przez posłankę PO Bożenę Kamińską. Zaproponował też zorganizowanie konkursu na anonimowe listy o parlamentarzystce.

Podlascy mundurowi w liście do posłanki skarżyli się na traktowanie przez przełożonych, namaszczonych rzekomo przez wiceministra Jarosława Zielińskiego. Funkcjonariusze mieli mu m.in. towarzyszyć na uroczystościach, udając SOP, a nawet pilnować posesji wiceszefa MSWiA..

Kontrola zlecona przez Komendanta Głównego Policji nie potwierdziła, by w suwalskiej komedzie działo się coś, za co można byłoby wszcząć postępowania dyscyplinarne czy zawiadamiać prokuraturę. Szefowie suwalskiej policji mogli za to ze zbytnią gorliwością realizować niektóre działania.