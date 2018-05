Kontrowersyjna grafika Muzeum II WŚ. "To nie fejk"

Burza po ilustracji zamieszczonej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Facebooku. Dyrekcja placówki, utworzonej z inicjatywy Donalda Tuska, a przejętej po wyborach przez PiS, oskarżana jest o granie na nacjonalistycznych nastrojach.

Do tekstu dołączono - utrzymaną w propagandowym stylu socrealizmu - grafikę z hasłem: "Świat byłby lepszy, gdyby ludzie z innych krajów byli bardziej podobni do Polaków". Autor ilustracji przytoczył też wyniki sondażu CBOS, w który z takim stwierdzeniem zgodziło się 51 proc. ankietowanych.

"Ale macie plakat. Sendlerowa, która ratowała Żydów i antysemita Kolbe. Jesteście dialektycznie genialni"; "Takie fajne muzeum, a takie farmazony pisze. Nie wiem czy chce mi się do was znowu wybrać. Szkoda"; "Co za nachalnie prostacka propaganda. Pod przewodem pana Nawrockiego przekraczacie już nawet granice własnej śmieszności" - to opinie internautów, które można przeczytać pod wpisem Muzeum II WŚ.