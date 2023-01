Biden o kontrataku Ukrainy. Padł termin [RELACJA NA ŻYWO]

Według firmy Ambrey, zajmującej się bezpieczeństwem morskim, statek został trafiony rosyjską rakietą we wtorek. Nie ma informacji o ofiarach. W sieci pojawiły się nagrania, pokazujące duży pożar na mostku tureckiej jednostki o nazwie Tuzla. Drobnicowiec należy do firmy Cayeli Shipping, która do tej pory odniosła się do informacji o incydencie.