Konsekwencje buntu senatora PiS. Koledzy gratulują, opozycja kusi

Sobolewski uznawany jest za symbol nepotyzmu w formacji Jarosława Kaczyńskiego. Przyznał to także sam Martynowski, stwierdzając, że "Sobolewski to twarz nepotyzmu" w PiS. Powód? Do niedawna małżonka posła Sobolewskiego była zatrudniona w kilku radach nadzorczych w spółkach skarbu państwa i piastowała dyrektorskie stanowisko w Orlenie. Zawrotną karierę w państwowych firmach zaczęła robić po tym, jak wyszła za mąż za obecnego sekretarza generalnego PiS.