Kiepskie nastroje w PiS. "Prezes zrobił z nas degeneratów"

Inny: - Wszyscy wzięli sobie do serca to, że trzeba gryźć trawę. Bo jak się nie gryzie trawy w terenie, to można się udławić ośmiorniczkami. Gorzej, że Kaczyński musi nam to powtarzać rok w rok. Jakbyśmy się przez te lata niczego nie nauczyli. Choć prezes w dużej mierze ma rację. Bo sam byłem świadkiem rozmów w kuluarach, gdy koledzy i koleżanki rozmawiali sobie o planowanych urlopach. "Jechać do wyborców? W wakacje? A kto będzie nas słuchał?" - wzruszali rękami niektórzy.