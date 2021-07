PiS skończy z nepotyzmem? Kukiz komentuje nową uchwałę

W sobotę, podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości podjęto decyzję, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo a także rodzice posłów i senatorów PiS nie będą mogli zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Do sprawy odniósł się Paweł Kukiz, który podkreślił, że uchwała to świetne preludium do kolejnych zmian.