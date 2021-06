Kukiz nie chce wchodzić do rządu. Padły słowa o zrzeczeniu się poselskiego mandatu

W związku z tym w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że Paweł Kukiz może wejść do rządu Zjednoczonej Prawicy. W TVN24 skomentował to Jarosław Gowin, który stwierdził, że "nie ma nic przeciwko". - Z Pawłem Kukizem mamy wiele wspólnych poglądów, także na sprawy gospodarcze. Liczę tutaj, że jego posłowie będą w kwestii podatkowej reprezentowali stanowisko zbliżone, a może nawet identyczne, do Porozumienia - powiedział minister.