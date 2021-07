Euforia i złość. Tusk spycha Trzaskowskiego na boczny tor. Kulisy Rady Krajowej PO

Donald Tusk może tę decyzję odwlekać - dowiaduje się Wirtualna Polska. Przede wszystkim po to, by nie rozpoczynać wewnętrznej kampanii w partii. Statut daje mu możliwość dokończenia kadencji Borysa Budki i rządzenie partią aż do stycznia 2024 roku. Gdyby zdecydował się na taki scenariusz, wybory nowego szefa PO odbyłyby się już po wyborach parlamentarnych planowanych na jesień 2023 roku.