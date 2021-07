Jackowski: Jeżeli zostanę usunięty, to tym gorzej dla władzy

Gościem programu "Newsroom WP" był senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Jak mówił, mimo że krytykował swoją partię za nepotyzm, nie boi się usunięcia z klubu PiS. - Byłem krytykiem tzw. piątki dla zwierząt. Teraz przedstawiciele najwyższego kierownictwa przepraszają rolników za ten bubel prawny. Okazało się, że miałem rację. Należałem też do osób, które krytykowały sposób wynagrodzenia dla bliskich współpracowniczek prezesa Narodowego Banku Polskiego. Byłem za to krytykowany, a okazało się, że parlament przyjął ostatecznie stosowną ustawę - mówił senator. Jak dodał, jeżeli z powodu tego, że krytykował nepotyzm w swoim ugrupowaniu, zostanie usunięty z klubu PiS, to "tym gorzej dla obozu rządzącego".