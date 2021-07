Senator PiS rezygnuje w proteście przeciwko nepotyzmowi w partii

Nie da się ukryć, że określenie "walka" we wpisie Martynowskiego jest przykrą drwiną - polityk PiS zwrócił tym samym uwagę, że mimo iż poseł PiS Krzysztof Sobolewski traktowany jest jako symbol nepotyzmu w obozie władzy (jego żona do niedawna zasiadała w trzech radach nadzorczych spółek skarbu państwa i jest dyrektorem w Orlenie), to dzięki rekomendacji Jarosława Kaczyńskiego otrzymał nominację na sekretarza generalnego PiS.