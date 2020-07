Konin. Śmierć 21-latka. Wiemy, kiedy będzie przesłuchanie policjanta

W przesłuchaniu ma uczestniczyć m.in. biegły z zakresu medycyny sądowej, który uczestniczył w sekcji zwłok 21-latka. Według śledczych, ma to być kluczowa opinia dla sprawy. Opinia dotyczy badania wszystkich śladów i przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, odzieży i zapisów z monitoringu. Prokuratura m.in. na ich podstawie ustala, w jaki sposób doszło do postrzelenia 21-latka, który zginął w trakcie policyjnej interwencji.

Pozostałe opinie biegłych śledczy skompletowali na początku czerwca. Były to badania kryminalistyczne zlecone Instytutowi Ekspertyz Sądowych. M.in. badania śladów papilarnych, badania balistyczne, a także badania cząstek prochu. W sumie ok. 28 szczegółowych ekspertyz, których wyników prokuratura na razie nie ujawnia.

Śledztwo w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego doprowadzenia przez niego do śmierci 21-letniego Adama C. prokuratura prowadzi od połowy listopada ubiegłego roku. Postępowanie prowadzone jest nadal w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów.

Do zdarzenia doszło w Koninie w czasie interwencji policji. Funkcjonariusze podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letniego Adama C. Gdy chcieli ich wylegitymować, najstarszy z nich zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", mężczyzna się jednak nie zatrzymywał. Wtedy doszło do strzału. Mimo reanimacji nie udało się uratować 21-latka.