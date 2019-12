Konin. Śmierć 21-latka. Prokuratura odmawia dostępu do akt i rezygnuje z ekspertyzy

Prokuratura odmówiła pełnomocnikowi rodziny śmiertelnie postrzelonego przez policjanta 21-letniego Adama C. dostępu do akt sprawy, a także wydania kopii dokumentów. Dodatkowo wycofała się z powołania biegłych, którzy mieli zbadać odciski palców na broni, z której padły strzały - ustaliła Wirtualna Polska.

Jak ustaliła WP, pełnomocnik rodziny zabitego Adama C. wystąpił o wgląd do akt 19 listopada. Decyzja zapadła 11 grudnia. I była to decyzja odmowna.