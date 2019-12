Masakra w Ostrawie. Dramatyczna relacja pacjentów szpitala

Dramatyczna relacja ze szpitala w czeskiej Ostrawie, gdzie 42-letni mężczyzna zabił sześć osób, a dziesięć ranił. Wirtualnej Polsce udało się dotrzeć do mieszkanki Ostrawy, której rodzice byli w tym czasie w szpitalu.

- Moi rodzice Jaroslav i Anna pojawili się w szpitalu w Ostrawie przed 7. Mój tata ma 68 lat, moja mama 63. Przyjechali na kontrolną wizytę do doktora Romana Litnera, ortopedy i traumatologa – mówi nam Hana P.

Ostrawa. Dramat pacjentów

- Około 7.15 usłyszeli trzy strzały w korytarzu niedaleko miejsca, w którym przebywali. Byli zdezorientowani, kompletnie nie wiedzieli co się dzieje. Ludzie zaczęli krzyczeć, kłaść się na ziemi. Wśród nich była tam matka z dwójką dzieci. Ten mężczyzna zaczął strzelać bez ostrzeżenia. W korytarzu, gdzie znajdowali się moi rodzice, napastnik zabił cztery osoby – opowiada nam Hana P.

- W pewnym momencie jego broń się zacięła. Wyjął nabój, przeładował, ale jego pistolet znowu odmówił posłuszeństwa. Wtedy jeden z pacjentów rzucił się na mężczyznę, ale ten zdążył uciec. Wszędzie było dużo krwi, z gabinetów wybiegły wystraszone pielęgniarki. Mimo, iż minęło już dużo czasu od ataku, moi rodzice nadal to bardzo przeżywają – opowiada nam mieszkanka Ostrawy.

Przypomnijmy, do tragicznych wydarzeń w czeskiej Ostrawie doszło we wtorek rano. Według czeskiej policji, napastnik wtargnął do szpitalnej poczekalni i strzelał z broni krótkiej, celując w głowę i w szyję. Zastrzelił sześć osób, a 10 zostało rannych. Personel i pacjentów szpitala ewakuowano.