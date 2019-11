Konin. Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. To może być kluczowy szczegół

Jak ustaliła Wirtualna Polska, wstępne ustalenia śledczych w sprawie śmiertelnie postrzelonego Adama Cz. wykazały, że rana wlotowa była z przodu ciała, a nie od strony pleców. Protokół z sekcji może być sporządzony jeszcze w piątek wieczorem.

- Rana wlotowa jest z przodu ciała, co może świadczyć, że 21-letni mężczyzna chciał zaatakować policjanta nożyczkami, albo miał taki zamiar. Gdyby rana wlotowa była od strony pleców, to oddanie strzału w trakcie ucieczki, w tył mężczyzny - byłoby od początku traktowane jako nadgorliwość funkcjonariusza i bezzasadne użycie broni – mówi nam jeden ze śledczych, osoba znająca kulisy sprawy.

Wyniki sekcji być może w piątek

Pytana przez nas o to prokuratura okręgowa w Koninie czeka na oficjalny protokół z sekcji zwłok.

- Sekcja zwłok przeprowadzana jest w piątek. Pobierane są wycinki organów do badań. Wyniki poznamy po sporządzeniu protokołu. Będziemy wówczas znali szczegóły obrażeń na ciele, położenia rany wlotowej i wylotowej. Co do informacji na temat, że strzał został oddany przodem, a rana wlotowa jest tak położona, ja takich informacji nie potwierdzam. Trudno bowiem kategorycznie stwierdzić takie rzeczy po oględzinach zwłok w ubraniu - mówi Wirtualnej Polsce prokurator Aleksandra Marańda z Prokuratury Okręgowej w Koninie.