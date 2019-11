Konin. Policjant zastrzelił 21-latka. Ojciec zabiera głos. Mocne słowa

Po tragedii w Koninie głos zabrał ojciec zastrzelonego 21-latka. Na Facebooku zamieścił wulgarny wpis. "Dzieciaka nie mogli dogonić, to go zastrzelili. Tylko dzieci mordować potrafią" - napisał.

Konin. Do tragedii doszło w czwartek około godz 10 patrol policji chciał wylegitymować trzy osoby (dwóch piętnastolatków i 21-latka) przy ul. Wyszyńskiego w Koninie. Wówczas najstarszy z mężczyzn zaczął uciekać. Według policji funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni. Według nieoficjalnych doniesień 21-letni Adam C. miał wyciągnąć nożyczki i zaatakować policjanta. Został postrzelony. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Znaleziono przy nim nożyczki oraz woreczek z białym proszkiem.