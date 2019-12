WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Konfederacja składa zawiadomienie ws. słów Włodzimierza Czarzastego Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące słów Włodzimierza Czarzastego na temat Armii Czerwonej. Jednocześnie prawicowa partia żąda usunięcia go ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty na celowniku Konfederacji - Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich (...) Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. był w niej gen. Wojciech Jaruzelski, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni - oświadczył Czarzasty kilka dni temu na antenie TVP Info. - Jeżeli ktoś obciąży żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, to niech powie to matce, której dziecko zginęło. To są moje poglądy, poglądy polskiej lewicy. Żołnierze wyzwalali również Polskę - dodał. We wtorek politycy Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, na której poinformowali o złożeniu do prokuratury zawiadomienia ws. powyższej wypowiedzi. Ich zdaniem wypowiedź Czarzastego może propagować ustrój komunistyczny. - Wysoki funkcją w Sejmie polityk nazywa wkroczenie do Polski wojsk wrogo nastawionych do naszej państwowości, do naszej polskiej tradycji, wyzwoleniem. Ten spór toczy się nie od dziś. Nikt nie zaprzecza, że wkroczenie do Polski wojsk sowieckich położyło kres okupacji niemieckiej. Natomiast w normalnym języku, nienacechowanym ideologią, taką sytuację (...) nazywamy zajęciem danego terytorium, a nie wyzwoleniem - mówił Krzysztof Bosak. Były poseł LPR przypomniał, że owo "wyzwolenie" przyniosło w Polsce terror NKWD i lata socjalizmu. Wulgarne wystąpienie Frasyniuka. Krytyczna reakcja Siemoniaka Bosak odwołał się także do wpisów w mediach społecznościowych partii Razem oraz SLD. - Posunęły się do tłumaczenia, iż to, co Stalin organizował, to nie był prawdziwy komunizm, po prostu im nie wyszło, oni chcieli zrobić coś bardzo dobrego, ale zupełnie im to nie wyszło. Jeżeli to nie jest propagowanie komunizmu, ustroju totalitarnego, to co nim jest? - pytał. Oprócz interwencji prokuratury, politycy Konfederacji domagają się również odwołania Czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu. - Rzecz jasna nie w naszej mocy to przegłosować ani nawet zebrać odpowiednią liczbę podpisów pod tym wnioskiem, ale mam nadzieję, że ten wniosek okaże się niekontrowersyjny także dla naszych koleżanek i kolegów z innych formacji, z innych klubów parlamentarnych - zachęcał Grzegorz Braun.