Gorąco w studiu. Czarzasty: Sowieccy żołnierze wyzwalali Polskę

W ostatnich dniach w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat sytuacji LGBT w Polsce. Została zorganizowana na wniosek posłów lewicy, a główne zarzuty pod adresem rządu w Warszawie formowali politycy Wiosny, PO i SLD. - Znam polską historię. W polskiej historii jak się pojawiały strefy wolne od kogokolwiek, od jakiejkolwiek ideologii, źle się to kończyło - skomentował w TVP Info Włodzimierz Czarzasty. Zapytany o konkretne przykłady z polskiej historii, odpowiedział: "Strefa wolna od Żydów, to jest II wojna światowa, to jest Polska, to są strefy Judenfrei", dodając że choć stali za tym Niemcy, jest to element polskiej historii. Opinia lidera SLD oburzyła obecnego w studiu Marka Pęka (PiS). Polityk stwierdził, że "totalna opozycja", gdy tylko może, atakuje polski rząd na forum europejskim. - To jest kontynuacja, o tyle podła, że wpisująca się w najgorsze kłamliwe stereotypy o Polsce, podgrzewająca emocje w Europarlamencie, bo akurat w kwestiach związanych z homoseksualizmem instytucje europejskie mają prawdziwą obsesję - stwierdził. Dodał także, że mówienie o Holokauście jako elemencie polskiej, a nie niemieckiej historii jest "skandaliczne". Jeszcze większe emocje wywołał jednak temat rosyjskiej obecności na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. - Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich (...) Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. był w niej gen. Wojciech Jaruzelski, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni - powiedział Włodzimierz Czarzasty. WIDEO: Jaki bezlitosny dla Trzaskowskiego: to nie jest złośliwość - Opowieści, że armia radziecka wyzwalała Polskę, są kłamstwem - ocenił Pęk. Stwierdził, że to Rosjanie byli współodpowiedzialni za wydarzenia z 17 września 1939 roku oraz "mordowanie najlepszych AK-owców". Słowa Czarzastego oburzyły także prowadzącego rozmowę dziennikarza TVP Michała Adamczyka. "Sowieci napadli na Polskę w 1939 roku, w 1944 roku z prawego brzegu Wisły tylko patrzyli, jak Warszawa się wykrwawia" - napisał po zakończonym programie na Twitterze. "A Włodzimierz Czarzasty dziękuje im za 'wolność'. Nie, nie dziwi mnie to, że on tak sądzi. Dziwi mnie to, że tak wiele osób powiela tę sowiecką narrację" - dodał dziennikarz. Źródło: TVP Info