Kończy się kadencja Małgorzaty Gersdorf. Zaczęła się wojna o wybór następcy

Wybór nowego prezesa SN. Dylemat prof. Gersdorf

Pytana o komentarz prof. Ewa Łętowska ocenia, że obecna prezes SN podjęła słuszną decyzję. - Doskonale rozumiem dylemat pani prof. Małgorzaty Gersdorf, która musi obecnie wybierać między organizowaniem Zgromadzenia Ogólnego ws. wyboru kandydatów na I prezesa, a które niesie za sobą realne zagrożenie epidemiologiczne lub też organizowaniem wirtualnego Zgromadzenia, które – jak widzimy w Sejmie – sprawia jak najgorsze wrażenie. To zniechęca do jakiegokolwiek sensownego traktowania i dokonywania jakichkolwiek wyborów - mówi Wirtualnej Polsce prof. Ewa Łętowska.

- Bądź ma też do wyboru sytuację, w której aktualna zasada dokonywania wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nieuchronnie prowadzi do sytuacji podobnej do tej z udziałem klienta kupującego samochód u Henry’ego Forda, twórcy motoryzacyjnej potęgi Stanów Zjednoczonych. Kiedy klient pytał: „Czy ma możliwość wyboru koloru samochodu”, Ford odpowiadał: Owszem. „Może sobie pan zażyczyć samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to czarny”. Dylemat pani profesor Małgorzaty Gersdorf polega na tym, że nie ma wyboru koloru samochodu. Doszła więc do wniosku, że jedyną realną alternatywą jest pogodzenie się z tym, że będzie dbała o zdrowie sędziów, którzy mieliby uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym - uważa prof. Ewa Łętowska, która w przeszłości pełniła funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, a w latach 2002-2011 zasiadała w Trybunale Konstytucyjnym.