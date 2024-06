Komorowski wkręcony przez Rosjan? "To bzdura"

To jakaś bzdura

W rozmowie z Onetem Bronisław Komorowski zaprzecza, jakoby dał się wkręcić dodając, że nie rozmawiał ostatnio z prezydentem Poroszenką. — To jest jakaś bzdura — komentuje. — Raz jeszcze to powiem, to jest jakaś bzdura. Żadnego takiego telefonu nie było — zaprzeczył stanowczo były prezydent.