Kolporter Empiku chce zobaczyć nową naklejkę "Gazety Polskiej" przed jej publikacją

"Cenzura prewencyjna?!!" - pyta w sieci redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz. Dziennikarz twierdzi, że kolporter Empiku zażądał od niego dokładnej wizualizacji naklejki, która ma zostać dołączona do najnowszego wydania tygodnika.

W środę na internetowym profilu "Gazety Polskiej" zapowiedziano dołączenie do nowego wydania tygodnika nowych naklejek. Zaznaczono, że "zło przestraszy się ich naprawdę".

Ich wygląd miał pozostać tajemnicą aż do 28 sierpnia. Polperfect, kolporter dostarczający prasę do sieci Empik zażądał jednak, by wydawca przedstawił mu wcześniej "pełną wizualizację naklejki" - podał portal niezalezna.pl.