Miedwiediew znów manipuluje. Twierdzi, że "Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych"

W swoim poście na Telegramie, Miedwiediew wymienił wcześniej "dziesięć ponurych konsekwencji antyrosyjskich sankcji dla świata". W trakcie rozmowy ze stacją nawiązał do wpisu mówiąc, że "nie są to przepowiednie, ale rzeczy, które już się wydarzyły". Zdaniem byłego premiera FR, "konsekwencje te można zmniejszyć" - jeśli prowadzimy właściwe dyskusje, jeśli negocjujemy we właściwy sposób".