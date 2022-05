Negocjacje Ukrainy z Rosją. Podolak ujawnia tematy rozmów

Zastrzegł, że chodzi mu o "konkretnych ludzi", którzy są "słabi". - Mam ogółem wielki szacunek do Niemiec, Francji, Włoch. Uważam, że to są kraje faktycznie proukraińskie i są one silne. Ale są ludzie, którzy nie mają woli i nie przyjmują decyzji antykryzysowych w sytuacjach kryzysu, którzy nie chcą nazywać rzeczy po imieniu - powiedział Podolak.