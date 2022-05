Odbudowa Ukrainy. Kiedy, za co i w jaki sposób?

- To zależy od punktu wyjścia. W Warszawie mieliśmy do czynienia z odbudową miasta po sześciu latach okupacji, w trakcie której połowa jego mieszkańców straciła życie. Ale to był konflikt na skalę światową, ciężko było uciec do sąsiedniego kraju i tam uzyskać schronienie. Powojenny entuzjazm do odbudowy wśród tych, którym udało się przeżyć, był więc szczery i naturalny. Ludzie budowali miasto dla siebie, stawiali dachy nad własnymi głowami, wierzyli, że po tak straszliwej wojnie będzie już tylko lepiej, więc warto ponieść kolejne wyrzeczenia. Dzisiaj, w świecie zglobalizowanym, można - przynajmniej w teorii - wsiąść w samochód lub pociąg i rozpocząć nowe życie w innym kraju, który nie został wojną doświadczony. Pojawia się więc pytanie o motywacje do angażowania się w proces odbudowy własnego kraju. To są już sytuacje, które należy rozpatrywać indywidualnie.