Kolejne innowacje na pokładach PLL LOT – nowa zastawa porcelanowa z polskim akcentem

Cieszę się, że możemy zaprezentować Państwu kolejne udogodnienia, które doskonale oddają to, w jakim kierunku rozwija się nasza firma. Do tej współpracy zaprosiliśmy bardzo doświadczonego producenta, którego produkty charakteryzują się wyjątkową dbałością o detale. Projektując wspólnie porcelanę poszukiwaliśmy rozwiązań dobrze prezentujących nasze menu, które regularnie zmieniamy zgodnie z oczekiwaniami pasażerów, inspirując się zarówno kuchnią polską, jak i tradycjami kulinarnymi z destynacji, do których latamy. Ważne więc było dla nas także to, aby wprowadzić na pokłady nowe, świeże formy, które jednocześnie będą ponadczasowe - mówi Izabela Leszczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience.