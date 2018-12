Kolejna ofiara ks. Jankowskiego przerywa milczenie. "Zrobiło mi się niedobrze"

Kolejne wstrząsające fakty w sprawie prałata Henryka Jankowskiego wychodzą na jaw. - Przyciągnął mnie i zaczął gładzić po twarzy i dotykać – mówi Michał Wojciechowicz z Gdańska.

Głos w sprawie ks. Jankowskiego zabrała jego kolejna ofiara. "Ksiądz Jankowski był pedofilem - wiem to" – napisał na Facebooku Michał Wojciechowicz z Gdańska. Mężczyzna poznał duchownego w latach 80. Jego mama był wówczas internowana, a ksiądz przychodził do gdańskiej " Solidarności ".

- Któregoś dnia przyszedłem na parafię i zastałem tylko niego. Spytał co słychać u mojej mamy. Przyciągnął mnie i zaczął gładzić po twarzy i dotykać tak, że zrobiło mi się niedobrze. Brał tym dotykiem, a nie dawał. Od początku i bez jakiejkolwiek wątpliwości wiedziałem, że to było dotykanie pederasty. Państwo wybaczą, ale nie mówiło się wówczas "pedofil" lub "gej" – relacjonuje Wojciechowicz.

I dodaje: - "Pederaści" to byli ci, którzy jak ksiądz Jankowski, lubili "młodych chłopców". To prawda, że taka sytuacja już się nie powtórzyła, a ja w następnych latach, jeszcze wielokrotnie bywałem na parafii w św. Brygidzie. Np. po wypuszczeniu mnie z więzienia, moja matka nalegała bym przyszedł do prałata "i się przywitał".