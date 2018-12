Działacz "Solidarności" Jan Rulewski apeluje: trzeba usunąć grób ks. Jankowskiego z kościoła

Były działacz "Solidarności" i senator Jan Rulewski uważa, że grób prałata Henryka Jankowskiego powinien zostać usunięty z kościoła św. Brygidy w Gdańsku. To reakcja na relacje ofiar duchownego, które mówią, że molestował je, gdy były dziećmi.

- To było ciało o ciało, bo członkiem wodził mi na przykład po piersiach, czy po plecach, czy po pupie. To nie tak, że on mnie wybrał, bo jak dzieciaki uciekały do piwnic czy do budynków, w których mieszkały, to chyba dobierał się do pierwszej osoby, którą dorwał – mówiła w TVN24 Barbara Borowiecka, wspominając zdarzenia sprzed kilkudziesięciu lat.