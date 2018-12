Pomnik ks. Jankowskiego oblany czerwoną farbą

W nocy oblano czerwoną farbą pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego. Kilka dni temu ujawniono, że ksiądz miał przez lata molestować dzieci. Doniesienia te wstrząsnęły opinią publiczną.



Rozpętała się dyskusja między innymi na temat pomnika księdza, który stoi na skwerze imienia kapelana Solidarności z lat 80. przy ul. Stolarskiej w Gdańsku. Są głosy, że pomnik powinien natychmiast zniknąć. Platforma Obywatelska zawnioskowała także, by Jankowskiemu odebrać tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska.

W nocy ze środy na czwartek ktoś oblał pomnik księdza czerwoną farbą - informuje portal trojmiasto.pl. Jego dłonie zostały także pomalowane na czerwono. - Czułem, że coś takiego się stanie - mówi "Gazecie Wyborczej" Grzegorz Pellowski ze społecznego komitetu budowy pomnika ks. Jankowskiego. Przekonuje, że "to nie jest taka prosta sprawa i nie można jej tak zostawić, tylko wyjaśnieć do końca".

Informacje, jakie docierają o Jankowskim są wstrząsające . Miał mieć w swoim mieszkaniu materiały pornograficzne, jedna z nastolatek miała z powodu ciąży z nim popełnić samobójstwo. Według doniesień "Dużego Formatu", miał on również obcować płciowo z nastoletnimi chłopcami. Przeprowadzone w 2004 roku śledztwo w sprawie czynów pedofilskich prałata zostało jednak umorzone.

Ks. Jankowski był wikarym w Kościele św. Barbary od 1968 do 1970 roku, później trafił do parafii św. Brygidy w Gdańsku, gdzie został proboszczem. Odsunięto go od sprawowania funkcji w 2004 roku.