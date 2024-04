Kolejna obsesja Putina. "Utrata Charkowa byłaby klęską Ukrainy"

"Utrata Charkowa byłaby rzeczywistą tragedia"

Były dowódca GROM gen. Roman Polko w rozmowie z WP mówi, że "nie po raz pierwszy są wyznaczane granice, że do 9 maja ma coś się wydarzyć". - Do tych granic czasowych, do tych dat, przywiązuje się bardziej Zachód niż sam Putin. On stawia cele, ale nie przeszkadza mu nieosiągnięcie ich, żeby i tak ogłosić sukces oraz zwycięstwo. Dyktatorzy tak mają - podkreśla.