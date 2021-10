Kłopoty Wojciecha Maksymowicza. Ministerstwo reaguje, będzie kontrola NFZ

- Jeżeli rzeczywiście doszło do opisywanych sytuacji, to trzeba powiedzieć stanowczo, że jest to zachowanie skandaliczne. Narodowy Fundusz Zdrowia podejmuje pilną kontrolę, której zadaniem będzie zweryfikowanie możliwych nieprawidłowości - tak reaguje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na nasz tekst o możliwych nieprawidłowościach z lekarskimi dyżurami Wojciecha Maksymowicza w Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie.