Kłeczek wyrzucił polityka z programu. "Proszę rozłączyć"

Środowa dyskusja w telewizji Republika miała dotyczyć m.in. sprawy PKP Cargo. Ale prowadzący na wstępie kolejnej części programu zwrócił się do senatora PSL Jana Filipa Libickiego, aby w swoich wypowiedziach nie łączył go z żadną partią polityczną.

- Proszę mi nie przeszkadzać, możemy się nie zgadzać w różnych kwestiach, a to że ja się z panem nie zgadzam, nie oznacza, że reprezentuję formację polityczną, bo reprezentują tą stację telewizyjną - powiedział Miłosz Kłeczek. I zagroził: - Jak się nie będzie pan trzymał standardów nie będę pana zapraszał.

Senator PSL był częstym gościem programów Miłosza Kłeczka, jeszcze w czasach, kiedy pracował on w TVP Info za rządów PiS.

- Proszę pana, fakt, ze mówi pan o jakichś standardach to jest kabaret, to jest mało powiedziane, bo cała pana kariera, w cudzysłowie dziennikarska, polegała na tym, że pan pracując w telewizji publicznej standardów telewizji publicznej absolutnie nie trzymał , dzięki czemu zbudował pan sobie rozpoznawalność - odparował Jan Filip Libicki.

- Skoro pan daje sufluje te swoje tezy, to dziękuję panu za udział w tym programie, proszę rozłączyć senatora Libickiego - wydał polecenie realizatorowi programu. - Takie czasy, że może pan mówić, co pan chce, nawet jeżeli to jest chamskie, aroganckie, się po prostu skończyły - dodał Miłosz Kłeczek.