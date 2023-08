Kim kradł technologie z Rosji. Chodzi o rakiety balistyczne

"Od Rosjan można się wiele nauczyć"

Zdaniem Toma Hegela, eksperta ds. bezpieczeństwa z amerykańskiej firmy SentinelOne, hakerzy włamali się do środowiska IT firmy, co dało im możliwość odczytywania poczty elektronicznej i pozyskiwania danych. Eksperci są przekonani, że za włamaniem stoi Korea Północna, ponieważ hakerzy wykorzystali do niego znane wcześniej koreańskie złośliwe oprogramowanie i infrastrukturę.